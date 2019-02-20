Новосибирск, 20 февраля, 2019, 06:22 — ИА Регнум. По мнению старшего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцента экономического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Ольги Валиевой, структура послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет приблизительно такой: макроэкономическая политика, стабильность и безопасность, далее внутренняя политика и её безопасность, и потом экономический рост, реформы, важность научного прорыва для социально-экономического развития страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В первой части будет сделан акцент на поддержание роли России на международной арене, укрепление границ и влияния нашей страны на Ближнем Востоке, необходимости расширения политического влияния в отдалённых уголках планеты (Венесуэла, Куба). Вторая — обоснование усиления влияния государства и его роли как гаранта внутренней стабильности. Третья часть будет посвящена реформам, главным образом пенсионной. Думаю, что принципиально новизной будет смещение акцентов в выступлении на обоснование важности технологических прорывов для экономического роста. Но хотелось бы услышать про важность институциональных изменений, либерализации уголовного законодательства, снижения бюрократизации и давления на бизнес, сокращения присутствия и функций контрольно-надзорных органов в экономике, а главное — реализации принципов свободной конкуренции и сокращения присутствия государства в экономике», — отметила Ольга Валиева.

Напомним, сегодня, 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что в своей речи президент затронет следующие темы: ход реализации нацпроектов, повышение качества жизни, улучшение экологии и другие важные для страны и её населения вопросы.

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