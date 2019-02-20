Новосибирск, 20 февраля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Вылет рейса ZF 5443 авиакомпании Azur Air из Новосибирска во вьетнамский город Камрань был задержан до 13:55 по местному времени (09:55 по московскому) из-за неисправности самолета, сообщает «Новосибирск онлайн».

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании Azur Air

Сообщается, что самолет должен был вылететь вечером 19 февраля в 21:20 по местному времени (17:20 по московскому), однако вылет был отложен на более позднее время. По данным авиакомпании, вылет был задержан по причине технической неисправности самолета, которому потребовалось обслуживание. На рейс было зарегистрировано 234 пассажира, 103 из них размещены в гостинице и обеспечены пищей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в московских аэропортах было задержано и отменено более 20 авиарейсов. В частности, во «Внуково» были задержаны пять рейсов, в «Домодедово» — шесть рейсов и еще пять отменено, а в «Шереметьево» — задержаны шесть рейсов.