Дамаск, 20 февраля, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Регулярные авиарейсы будут осуществляться из Дамаска в Каракас сирийской авиакомпанией Syrian Air, пишет Al-Watan

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Syrian Air

Сирийский министр транспорта Али Хамуд заявил, что для полетов в Венесуэлу на регулярной основе будет выделен специальный лайнер. Это решение одобряют многие сирийские парламентарии.

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Напомним, Сирия находится в числе стран, которые осуждают американское вмешательство в политические проблемы Венесуэлы. При этом ряд американских союзников поддержал венесуэльскую оппозицию, подрывающую стабильность в стране и открыто выступающую за свержение законного президента Боливарианской Республики.