Москва, 20 февраля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступит 20 февраля 2019 года, скорее всего, будут отражены темы, которые регулярно затрагивались в выступлениях прошлых лет. Прежде всего, это инфраструктурное развитие, арктические проекты и Северный морской путь, поддержка дальневосточных регионов, задачи в рамках развития международных транспортных коридоров, а также, скорее всего, будет затронута экологическая проблематика и наверняка значительный социальный блок. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее послание, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Есть темы, которые регулярно затрагивались в посланиях президента в течение нескольких предыдущих лет и, скорее всего, будут отражены в нынешнем. Прежде всего, это инфраструктурное развитие (задача «прошить всю территорию России современными коммуникациями», как это было сформулировано в послании-2018); арктические проекты и Северный морской путь; поддержка дальневосточных регионов; задачи в рамках развития международных транспортных коридоров», — отметил эксперт.

По его словам, скорее всего, будет затронута и экологическая проблематика.

«Вспомним, например, что в ходе встречи с экс-губернаторами в октябре 2018 года Владимир Путин назвал важной задачей для руководства регионов «положительные изменения» не только в системе здравоохранения и ЖКХ, но и «в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды». Не будем забывать, что ряд регионов, на уровне которых в 2019 году пройдут предвыборные кампании, отличаются застарелыми экологическими проблемами, а это работает на сохранение или даже усиление актуальности данной темы в политической повестке. Кремль уже демонстрировал, что эти вызовы просчитывает», — добавил Нейжмаков и уточнил, что «наверняка в послании-2019 будет значительный социальный блок».

Вполне вероятно, по мнению эксперта, что в документе будут затронуты вопросы, связанные с формированием благоприятной городской среды, в рамках развития тем, поднятых на февральском расширенном заседании президиума Госсовета.

«Тема развития сельских территорий периодически поднимается в выступлениях президента и может быть затронута в послании (тем более, что в марте планировалось вынести на общественное обсуждение проект соответствующей госпрограммы, разработкой которой занимаются представители Минсельхоза РФ совместно с представителями ряда федеральных ведомств). Наконец, возможно, определенный акцент президент сделает на теме выстраивания коммуникаций между органами власти и гражданами, а также требованиях к региональным и муниципальным чиновникам в данной сфере», — резюмировал он.

Напомним, 20 февраля 2019 года в Гостином дворе Владимир Путин в 15-й раз выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно президент РФ выразит своё мнение по вопросам внешней и внутренней политики, огласит решения, которые были приняты в рамках его полномочий.