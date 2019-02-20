Вашингтон, 20 февраля, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Сохранения стабильности юаня будут добиваться Соединенные Штаты в ходе предстоящих торговых переговоров с Китаем, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По данным источников агентства, американская сторона будет настаивать, чтобы Пекин больше не девальвировал свою валюту. Китайская сторона согласна на это, но еще окончательно не определены нюансы договоренности.

В случае достижения полного согласия Китай и США подпишут меморандум о взаимопонимании.

Напомним, Вашингтон обвинил Пекин в искусственной девальвации китайской валюты для «снижения» пошлин на товары, ввозимые из Китая в США. Вашингтон рассматривает эти меры как инструмент торговой войны и собирается, если Пекин не откажется от своей тактики, еще повысить пошлины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной раунд китайско-американских торговых переговоров начался в Вашингтоне 19 февраля. Встречи на высоком уровне стартуют 21 февраля.

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