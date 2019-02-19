Вашингтон, 20 февраля, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении бывшего руководства Ливии продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе Белого дома.

thierry ehrmann Муаммар Каддафи (рисунок)

Соответствующее распоряжение сделал американский президент Дональд Трамп. Санкции, введенные в 2011 году, касаются детей убитого американцами Муаммара Каддафи (глава Ливии) и бывшего руководства страны.

Уточняется, что Вашингтон не планирует снимать санкции, поскольку происходящее в Ливии «опасно для национальной безопасности и внешней политики США».

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Напомним, Ливия фактически лишилась государственности в результате американского вмешательства. Так, в 2011 году ООН по инициативе Запада санкционировала бомбардировки Ливии, Каддафи был свергнут и жестоко убит.