Кишинёв, 20 февраля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Молдавия проводит тендер на закупке электроэнергии с 1 апреля 2019 г. в течение одного года. Как сообщили в компании Gas Natural Fenosa, поданы четырех заявки на участие в конкурсе, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идет о молдавской госкомпании-посреднике Energocom, находящийся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, украинской ДТЭК «Павлоградуголь» и офшорной фирме TehGaz Grup. Как ожидается, отбор завершится в конце февраля, а в рамке планируется подписать контракт.

Молдавия, напомним, производит около 25% потребляемой электроэнергии и остальную экспортирует. В течение последнего года Молдавия закупала газ у Молдавской ГРЭС и ДТЭК «Павлоградуголь».