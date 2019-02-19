Симферополь, 20 февраля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Власти Крыма в течение пяти лет планируют увеличить туристический поток в регион до 8−10 миллионов человек в год, заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он сообщил, что одна из главных задач — увеличить турпоток к 2024 году до 8−10 млн туристов. При этом Черняк отметил, что для Крыма эта цифра не является фантастической, так как рекорд по посещаемости республики туристами был поставлен в 1980-е годы — тогда Крым посетили более восьми миллионов туристов.

«Причем тогда не было частных объектов, были только санаторно-курортный комплекс и турбазы», — добавил он.

Черняк подчеркнул, что за 2018 год Крым посетили 6,8 млн туристов из 132 стран. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Он также отметил, что Крым не конкурирует с другими популярными курортами, такими как Турция и Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера Ольги Голодец, за 2018 год на курортах Крыма и Краснодарского края отдохнули около 22 млн туристов. По ее словам, наиболее популярен среди российских туристов — пляжный отдых.