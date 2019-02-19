Вашингтон, 20 февраля, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США. Текст меморандума распространила 19 февраля пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

В меморандуме сказано, что президент поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск — космического. С разрешения Конгресса США этот род войск должен быть создан под эгидой министерства ВВС — структурной части американского министерства обороны. В будущем же планируется создать отдельное ведомство для Космических сил.

Космические войска должны будут защищать интересы США в космосе, а также отражать агрессии и защищать страну. Кроме того, именно на Космических силах будет лежать обязанность «проецирования военной силы в космосе, из космоса и в космос».