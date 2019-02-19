Рим, 19 февраля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Салвини заявил, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро является «преступником». Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 19 февраля, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа по Венесуэле.

Ministero Difesa Маттео Салвини

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп, выступая в Майами призвал военных и чиновников Венесуэлы предать Мадуро и перейти на сторону американской марионетки Хуана Гуайдо, который по указанию из Вашингтона объявил себя президентом.

По словам Салвини, он много общался с венесуэльцами, бежавшими в Италию, и на основании этого общения делает вывод, что Мадуро — преступник.

«Как итальянец и как отец, который имел возможность познакомиться со многими венесуэльцами и итальянцами, бежавшими из Венесуэлы в Италию, я надеюсь, что этот преступник уйдет как можно скорее, потому что речь идет именно о преступнике», — сказал вице-премьер Италии.

При этом глава правящий партии «Лига» уточнил, что военное вторжение в Венесуэлу — это «последняя вещь, в которой есть необходимость».