Москва, 19 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что перевод субъектов Федерации на новую систему утилизации твердых бытовых отходов должен быть осуществлен таким образом, чтобы граждане реально заметили не только изменения в квитанциях по оплате данной услуги, но и в работе коммунальных служб. Об этом Медведев заявил сегодня, 19 февраля, в ходе селекторного совещания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

«Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо», — сказал глава правительства.

Кроме того Медведев подчеркнул, что губернаторы несут персональную ответственность за происходящее в сфере утилизации отходов.

Также Медведев убежден, что опыт фиксации проблем с вывозом мусора в социальных сетях нужно распространить по всей стране.