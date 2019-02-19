Кишинёв, 19 февраля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Исполнительная власть Молдавии запретила въезд в республику съемочным группам российских телеканалов НТВ и «Россия 1». Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба президента Молдавии.

Стоп

Данные съемочные группы должны были приехать в Молдавию, чтобы взять интервью у президента этой страны Игоря Додона. Однако молдавские пограничники российских журналистов не пропустили.

В пресс-службе президента Молдавии заявили, что глава государства категорически осуждает подобные действия молдавской исполнительной власти и квалифицирует их как «новую провокацию со стороны правительства» по отношению к Российской Федерации.

Фактически речь идет об ограничении в доступе журналистов к информации, подчеркнули в администрации президента Молдавии.

Стоит отметить, что российских журналистов уже много раз не пускали в Молдавию под надуманными предлогами. Обычно молдавские пограничники обосновывают отказ невозможностью подтвердить цель визита.