Бангкок, 13 апреля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Видеоблогеры Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) взяты под стражу в Таиланде. Такую меру пресечения сегодня, 13 апреля, им избрал провинциальный суд города Паттайя.

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Всем фигурантам дела о нелегальном «секс-тренинге» предъявлены обвинения по второму уголовному делу. Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор более пяти человек для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы, пишет РИА «Новости». Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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По словам секретаря суда, арестованных перевезут в городскую тюрьму Паттайи вечером 13 апреля.

Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале иск с целью защиты права на неприкосновенность частной жизни и персональных данных, а также для компенсации морального вреда против видеоблогеров Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в суд подал бизнесмен Олег Дерипаска. Ранее Настя Рыбка описала несколько дней, проведённых на яхте миллиардера в своей книге и соцсетях.

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В конце февраля по подозрению в незаконном проведении секс-тренинга в Таиланде были задержаны десять граждан РФ. В их числе оказались и Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич.

Власти Таиланда обвиняют Рыбку и Лесли в изнасиловании и организации проституции. Заявление с обвинениями в этих преступлениях было подано в отдел уголовной полиции потерпевшим.