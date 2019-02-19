Каракас, 19 февраля, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес пообещал венесуэльским мятежникам во главе с Хуаном Гуайдо серьёзное сопротивление и потери в случае попытки захвата власти.

Cancillería del Ecuador Венесуэльская бронетехника

«Тот, кто попытается стать президентом Венесуэлы, будет вынужден переступить через наши трупы», — сказал министр обороны в эфире национального телевидения Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, венесуэльские военные неоднократно заявляли о «безусловной» лояльности законному президенту страны Николасу Мадуро.

В Венесуэле продолжается попытка захвата власти группой политиков, напрямую поддержанных США. Их предводитель Хуан Гуайдо назначил себя «временным президентом» страны.