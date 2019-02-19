Воронеж, 19 февраля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 20 февраля обратится к внутриполитической повестке — по крайней мере, именно этого от него ждут граждане. Такое мнение накануне ежегодного послания высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Содержание послания будет в значительной степени зависеть от того, как в Кремле оценивают ситуацию в стране и насколько адекватно оценивают те общественные настроения, которые сложились в последнее время. По социологическим опросам мы видим, что в число наиболее проблемных тем вернулись инфляция, падение доходов, безработица. Даже такие моменты, как коррупция и состояние здравоохранения, ушли на второй план, что очень показательно. Если Кремль достаточно адекватно понимает ситуацию, он должен каким-то образом ответить на эти вызовы. Путин, как мне кажется, должен несколько приободрить людей, в том числе чтобы повысить собственный рейтинг, потому что последствием возникшей фрустрации стало серьезное падение этого рейтинга — наверное, самое масштабное за долгие годы. Я думаю, что власть попытается как-то на это ответить», — рассказал эксперт.

По традиции, от президента ожидают, что послание будет сопровождаться наглядными материалами и опираться на данные об экономических успехах. Вполне вероятно, что особое время будет уделено национальным проектам, нацеленным на решение социальных проблем:

«С учётом предварительной риторики Владимир Владимирович будет опираться, во-первых, на позитивные тренды экономики, во-вторых, на рост, данные о котором наверняка прозвучат, — рост зарплат, рост ВВП, замедление падения доходов. И я надеюсь, что Владимир Владимирович сосредоточится на этой внутренней повестке. С учётом того, что национальные проекты уже переведены в конкретные показатели и конкретные направления, я думаю, он остановится на проектах по снижению бедности, по развитию инфраструктуры, по развитию социального сектора. У меня ощущение, что будет сделан упор на те национальные проекты, которые будут способствовать повышению жизненного уровня, борьбе с бедностью и решению социальных проблем. Самое главное, что, возможно, будет сделано — будут взяты разработанные, представленные в виде конкретных цифр и показателей национальные проекты и представлены как ближайшая обозримая перспектива.

Я не исключаю, что будут озвучены какие-то меры по снижению фискального и квазифискального давления на население. Потому что это страшно раздражает людей, а постоянные инициативы о повышении тарифов и налогов могут быть заморожены или ограничены. Хотя сделать это будет сложно, потому что система нуждается в дополнительных ресурсах, и эти ресурсы берутся у населения, поэтому здесь власть стоит перед сложным выбором. Но, с другой стороны, у власти есть достаточно серьёзные резервы.

Думаю, что могут быть какие-то «пряники» для тех бюджетников, которые не попадают под прошлые майские указы в части повышения зарплат. Думаю, будут чётко обозначены параметры повышения пенсий на обозримую перспективу. Это будут антистрессовые инициативы и установки», — считает Владимир Слатинов.

В отличие от послания 2018 года Владимир Путин, скорее всего, больше времени уделит внутренней политике, чем внешней, — этого требуют сложившиеся за последний год неоднозначные настроения в обществе:

«Надеюсь, будет меньше внешнеполитической риторики, меньше ракет — по крайней мере, так говорил представитель администрации президента. Потому что население гораздо больше интересуют сейчас цены на яйца, чем комплексы «Авангард» и «Кинжал». Акцент на внутренних проблемах должен быть сделан, если Кремль адекватно оценивает нынешнее состояние общественного сознания. Конечно, внешнеполитическая риторика будет. Возможно, будут некие разговоры о российско-белорусской интеграции, о потеплении отношений с Японией, какие-то другие внешнеполитические инициативы — например, касающиеся сирийского урегулирования. Но внешнеполитическая и оборонная тематика в этот раз должна уступить внутриполитической, поскольку таков сейчас очевидный общественный запрос», — заключил политолог.