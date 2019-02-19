Марсель, Франция, 19 февраля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В Марселе неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, ранив несколько человек, сообщает 19 февраля газета Parisien.

(сс) niekverlaan С ножом

По информации издания, нападение произошло возле комиссариата полиции на одной из главных улиц Марселя — Канебьер.

Газета утверждает, что злоумышленник пытался достать огнестрельное оружие после появления полицейских, однако правоохранители не дали ему этого сделать.

Нападавший задержан полицией, газета утверждает, что он серьёзно ранен.

От его действий пострадали не менее двух человек. По данным СМИ, угрозы их жизни сейчас нет.

Мотивы нападения выясняются.