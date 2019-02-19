Ереван, 19 февраля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Председатель Национального собрания, член фракции «Мой шаг» Арарат Мирзоян не является сторонником возвращения Армении к полупрезидентской форме правления. Об этом он заявил сегодня, 19 февраля, во время брифинга в парламенте.

civilnet.am Арарат Мирзоян

«Я отнюдь не сторонник возврата к полупрезидентской системе. Я думаю, что мы должны продолжать двигаться вперед. Теперь у нас есть парламентская система, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы она состоялась», — заявил Арарат Мирзоян.

Он отметил, что не исключает того, что конституционные изменения возможны, но, по его словам, они не будут такими масштабными.

Спикер также заметил, что в повестке фракции блока «Мой шаг» определенные изменения предусматриваются.

«Я пока не могу сказать точно, в каких именно сферах пройдут данные изменения. Однако, всем очевидно, что в Конституции есть определенные недочеты, которые могут поставить нас в тупик, следовательно, мы считаем, что эти вопросы следует решить», — сказал Мирзоян, подчеркнув тем не менее, что одной из главных задач является пересмотр Избирательного кодекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» недавно предложила в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, а затем в течение следующего года провести выборы президента республики по новой Конституции, при этом радикально изменив Избирательный кодекс — перейдя на систему 100-процентного пропорционального представительства.