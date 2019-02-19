Москва, 19 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Для сохранения всех объектов культурного наследия в России потребовалось бы более 3,5 трлн рублей, Минкультуры видит выход в частно-государственном партнерстве, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство культуры РФ

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия, памятников истории и культуры зарегистрировано более 140 тыс. объектов, из них 34 тыс., что составляет 23,8%, находятся в неудовлетворительном состоянии, привела данные замглавы Минкультуры Анна Манилова, выступая в Госдуме.

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» даёт исчерпывающую трактовку, что такое неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия: это состояние, которое создаёт угрозу его физической утраты, отметила она.

«Для осуществления работ по сохранению всех объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, потребовалось бы более 3,5 трлн рублей. Лимиты бюджетного финансирования на реставрацию объектов культурного наследия в 2018 году составили 9,9 млрд рублей, благодаря чему отреставрировано в России 240 объектов культурного наследия», — сообщила Манилова.

В этой связи Минкультуры видит задачу в привлечении частного инвестора для воссоздания объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«И чем больше будет механизмов для инвесторов, для бизнеса, позволяющих это сделать, тем лучше. Мы даём инвестору право выбора: аренда за один рубль, льготная приватизация, безвозмездное пользование, теперь будет концессия и государственное частное партнёрство», — сказала замминистра.

Вместе с тем в Госдуме уточнили, что в настоящее время в федеральный реестр включено 144 442 объекта культурного наследия, это объекты федерального уровня.

«Из них в неудовлетворительном состоянии более 18 тыс., в аварийном более, да практически 5 тыс. и более 3 тыс. утрачено, их уже нет. Вот пока вопрос решается, видимо, утрачивается ещё какой-нибудь из них. При этом выявленных объектов культурного наследия на настоящий момент ещё более 121 тыс. — это те, которые зарегистрированы пока на региональном уровне. И таких серьёзных данных, по состоянию которых, нет, но, я думаю, что вряд ли процентное соотношение будет лучшим», — отметил депутат Госдумы Александр Шолохов («Единая Россия»).