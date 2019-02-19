Москва, 19 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Польша, как ни одна другая страна, заинтересована в развале Украины. Такое мнение высказал 19 февраля политолог Араик Степанян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

«Задача поляков — усилить нацистские настроения на Украине. Именно нацизм приведет к окончательному развалу Украины. Польша претендует на Львов. Если Украина развалится, они имеют право оккупировать Галичину. Они этого и хотят», — отметил эксперт.

Политолог предположил, что ради этой цели Польша может пойти даже на то, чтобы признать независимость Донбасса. Уверенности полякам придаёт поддержка США, которые хотят сделать из Варшавы военно-политический центр в Восточной Европе.

«Я говорил и еще раз настаиваю: у поляков не просто так все делается. Если Европа разваливается, Украина разваливается, все должно перейти под контроль Польши. Она возьмет под свой контроль Украину и Прибалтику, чтобы стать «Германией» в Восточной Европе. Поляки готовы даже признать независимость Донбасса, чтобы развалить Украину», — высказал свое мнение Степанян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее развертывание на территории страны элементов мобильной противоракетной обороны США.