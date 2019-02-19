Москва, 19 февраля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный и его адвокаты просят снят арест с его счетов и ценных бумаг, который был наложен пять лет назад в рамках уголовного дела «Ив Роше». Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.

IlyaIsaev Алексей Навальный

Арест на счета и ценные бумаги Алексей Навального, а также его брата Олега Навального был наложен постановлением Басманного суда Москвы от 12 ноября 2013 года.

Ожидается, что рассмотрение ходатайства Навального пройдет 5 марта в 11:00.

Стоит отметить, что арест с имущества Олега Навального был снят ещё в 2016 году. Однако в отношении имущества Алексея Навального суд оставил арест в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, братья Навальные были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Следствие установило, что Навальные мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Похищенные средства были легализованы с помощью подконтрольного родственникам Навального ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии, а Алексей Навальный — к 3,5 года условно.