Ашхабад, 19 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Полицейские в столице Туркмении массово останавливают автомобили с сидящими за рулем женщинами и используют любой предлог для того, чтобы отобрать у них водительские удостоверения, пишет «Азатлык».

Peretz Partensky Ашхабад

В качестве примера издание приводит ситуацию, когда служители правопорядка лишили жительницу Ашхабада водительских прав за то, что содержимое автомобильной аптечки якобы не соответствовало требованиям к списку содержащихся в ней лекарств:

«Придирались ко всему, все проверили и посмотрели аптечку. Полицейский придрался к тому, что у нее нет анальгина и димедрола. Но у нее были вместо этих препаратов другие аналоги. Когда она начала ему объяснять, он сказал, что таких слов он не знает, и отобрал права».

При этом полицейский признался, что правоохранителям дан негласный приказ о том, что «по протокольным улицам нельзя ездить женщинам за рулем».

Также с середины февраля 2019 года в туркменской столице возобновилась «охота» полиции на автомобили темных цветов, сообщила «Хроника Туркменистана».

По словам автовладельцев, сотрудники органов внутренних дел останавливают такие машины и отправляют их на штрафстоянку, после чего требуют перекрасить транспортное средство в более светлые тона. Никаких документов, запрещающих эксплуатацию темных автомобилей, водителям при этом не показывают.

Кроме того, как утверждают оппозиционные СМИ, под негласный запрет попали «устаревшие» машины — таких марок, как «Жигули» и «Москвич», а также автотранспорт с брезентовым верхом.

Напомним, что в январе 2018 года в Туркмении уже возникала аналогичная ситуация, когда сотрудники полиции под любым предлогом лишали женщин водительских удостоверений, а также отгоняли на штрафстоянку автомобили темных оттенков, заставляя автовладельцев перекрашивать принадлежащие им транспортные средства.

Отметим, что, по данным туркменских правозащитников, женщинам в Туркмении гораздо сложнее, нежели мужчинам, получить документы, дающие право на управление автотранспортом.