Москва, 19 февраля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Почти половина обращений граждан в Пенсионный фонд РФ на тему пенсионного возраста связаны с недовольством нововведением. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе заседания рабочей группы по реализации законопроекта о пенсионных изменениях в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Федор Бронников. Старик-нищий. 1869

«Мы увидели, что количество обращений по новой теме составляет чуть больше, чем одна третья (от всех обращений)», — заявил Дроздов.

По его словам, в основном изменились темы, по которым граждане обращались к представителям фонда.

«Где-то 45% говорят, что мы недовольны повышением возраста, а 43% — что недовольны тем, что нам мало увеличили (сумму выплат). Но всего 10% граждан не понимают, как вообще всё это организовано», — заявил Дроздов.

С 1 января 2019 года в РФ началась пенсионная реформа, связанная с изменениями параметров пенсионной системы. Так, пенсионный возраст мужчин вырастет до 65 лет, а женщин до 60 лет к 2024 году. Тогда же средний размер пенсии неработающих пенсионеров за счет таких изменений вырастет до 20 тыс. рублей. При этом до 2024 года размер пенсий должен был каждый год расти в среднем на 1 тыс. рублей.