Хельсинки, 20 февраля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Проект железнодорожного маршрута через Финляндию до норвежского порта Киркенес признан на данном этапе экономически невыгодным. Но значит ли это, что финское рудное месторождение не имеет перспективы быстрой переброски своей продукции к морским портам? Об этом в своей статье пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Порт Киркенес, Норвегия

Обсуждение норвежско-финского проекта продолжалось с 2011 года и было предметом серьезных надежд с финской стороны; министр транспорта Финляндии Анне Бернер охарактеризовала эту дорогу как способ улучшить условия для многих отраслей промышленности в северных районах. Мало того, дорога также рассматривалась как часть «Арктического коридора» — магистрали, которая могла бы связать Норвегию и Финляндию через тоннель под Финским заливом, далее пройти по Эстонии и иметь конечной точкой Берлин.

С учетом масштабов, «Арктический коридор» мог бы привлечь и внимание в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», являясь логичным продолжением грузопотока, следующего через Северный морской путь. Но раз отрезок между финским Рованиеми и норвежским Киркенесом признан невыгодным, не стоит ли обратиться к уже обсуждавшимся ранее вариантам, например, прокладке железной дороги до российской Кандалакши? Ведь до нее всего лишь 70 км, в отличие от Киркенеса, до которого целых 550 км.

Читайте статью Железная дорога из Арктики в Европу: денег много, пользы мало и другие статьи Анны Гороховой в проекте «Борьба за Арктику».