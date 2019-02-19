Киев срывает показ «Т-34» в США и держит курс в ЕС и НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев пытается запретить прокат фильма «Т-34» в США;
- 16 штатов США хотят засудить Трампа;
- Порошенко подписал закон о курсе в ЕС и НАТО;
- В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли шесть человек;
- При обрушении моста с туристами в Китае жертв удалось избежать.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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