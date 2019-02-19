Симферополь, 19 февраля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Региональный Фонд капитального ремонта Крыма должен научиться эффективно распоряжаться взносами жителей полуострова. Такое заявление 19 февраля перед журналистами сделал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Недостроенное здание

«Фонд капремонта должен научиться эффективно расходовать деньги граждан, обеспечивать прозрачность процедур, показывать жителям, что и как будут делать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля после продолжительной критики со стороны властей и рядовых крымчан начальник руководство Фонда капитального ремонта Крыма написали заявление об отставке. Помимо этого в руководстве республики пообещали, что ФСБ проверит финансово-экономическую сторону деятельности фонда.

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