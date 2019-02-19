Ереван, 19 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В министерстве обороны Армении «нет традиции комментировать заявления, которые противоречат здравому смыслу».

mil.am Давид Тоноян

Об этом агентству Медиамакс сказали в пресс-службе минобороны Армении в ответ на просьбу прокомментировать интервью главного редактора издания «Национальная оборона» Игоря Коротченко армянскому изданию «168 часов», в котором, в частности, говорилось: «Мы должны подчеркнуть, что по данным наших источников, ряд представителей нынешней армянской высокопоставленной элиты являются членами неформального клуба, действующего под эгидой посольства Великобритании. Кстати, вновь отмечу, что я ссылаюсь на источники, которым я могу доверять, и, по этой информации, в составе этого клуба — министр обороны Армении, супруга господина Пашиняна, и ряд влиятельных представителей нынешнего армянского истеблишмента».

«Не считаем себя вправе ставить под сомнение качество перевода интервью, сделанного изданием «168 часов». Если перевод сделан безупречно, то остается лишь сожалеть о качестве «источников» господина Коротченко и предположить, что публикации российских СМИ, в которых ставятся под сомнение человеческие и профессиональные качества бывшего сотрудника Игоря Ашурбейли, не лишены оснований», — отметили в минобороны Армении.