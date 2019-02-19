Симферополь, 19 февраля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Руководство Крыма просит правительство РФ выделить 1,5 миллиарда рублей на замену 900 лифтов в многоэтажных домах республики. Об этом 19 февраля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

heikografie Лифт

«Предварительно поговорили с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Козаком, написал обращение о выделении 1,5 миллиарда рублей. Ранее просили три миллиарда на две тысячи лифтов, но физически ни один производитель не успеет поставить их за один год, поэтому остановились на 900 подъёмниках. Предварительно переговоры с производителями проведены», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК сообщили, что на полуострове неисправны более двух тысяч лифтов.