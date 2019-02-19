Москва, 19 февраля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Доходы ректоров вузов следует сравнивать не только между собой, но и с зарплатами преподавателей, и огромный разрыв между ними не только несправедлив, но и прямо вредит системе образования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 февраля, комментируя итоги исследования о средних доходах ректоров вузов России в 2017 году.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательского центра «Лаборатория Ольги Крыштановской» сообщил, что средний годовой доход ректоров вузов в 2017 году составил 6,8 млн рублей. При этом самый обеспеченный из ректоров (глава Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко) задекларировал доход в 370 раз больший (248,3 млн рублей), чем самый необеспеченный (и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко — 670 тыс. руб.).

«Данные о доходах ректоров российских вузов в 2017 году лишь подтверждают наличие в нашей стране сильнейшего материального неравенства, имеющего свой статусный и географический аспекты. 370-кратная разница в доходах — это, конечно, не такая же разница в окладах, но, тем не менее, она показательна. Так быть не должно.

Доходы и оклады ректоров вузов, однако, требуют своего рассмотрения не только сами по себе, но, и это особенно важно, в сравнении с доходами и зарплатами профессорско-преподавательского состава. По данным Росстата, в 2017 году средняя заработная плата преподавателей вузов у нас в стране составляла чуть менее 50 тысяч рублей.

Вот и сравните. Ректор в среднем получает в год 6,8 млн рублей, а преподаватель в вузе — 0,6 миллиона. Разница — в 11 раз. Но это в среднем. Не думаю, что в тех вузах, где доходы ректоров зашкаливают, доходы преподавателей тоже так же высоки.

Это не просто неправильно и несправедливо. Это вредно с точки зрения обеспечения должной заинтересованности в работе и отдачи от профессорско-преподавательского состава. Гигантские различия в доходах между ректорами разных вузов, а также между ректорами и преподавателями губят отечественную систему образования», — отметил Михаил Демурин.