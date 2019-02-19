Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Заявления руководителей антимонопольной службы призваны оправдать наценки сетевых магазинов и напомнить о неспособности ФАС справиться с этой проблемой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 февраля, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания замглавы ФАС Андрея Цыганова о необходимости роста цен.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Ранее Цыганов в интервью РИА Новости заявил, что цены на продукты должны расти, иначе производители не получат адекватной прибыли и не смогут развивать производство. При низких ценах развитие производства невозможно, корректировки цен с «отскакиванием вверх» — «нормальное явление для рыночной экономики», сохранение цен на одном уровне может указывать на картельный сговор, отметил также Цыганов.

«С точки зрения экономики эти заявления абсурдны. Но наши российские чиновники уже давно не знают реальности и не дружат с логикой.

Фактически представитель ФАС сказал следующее: сетевики накручивают собственную маржу, и мы ничего не можем с этим сделать, они грабят производителей, и те, чтобы выжить, должны немножко ограбить вас.

Когда я родился, коробок спичек стоил одну копейку. Я пошел в школу и закончил школу, а спички по-прежнему стоили одну копейку. Потом я закончил институт, но спички все равно стоили копейку. И ничего, экономика как-то жила.

Теперь же представитель ФАС пытается, во-первых, оправдать сетевиков и их наценки, во-вторых, расписывается в том, что ФАС ничего не может с ними сделать, потому что руки коротковаты, и в-третьих, обращается с призывом помочь ограбленным производителям материально», — отметил Алексей Третьяков.