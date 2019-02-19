Нижний Новгород, 19 февраля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Центробанк России потребовал банкротства нижегородского ПАО НКБ «Радиотехбанк», которое было лишено лицензии 31 января 2019 года. Иск подан в Арбитражный суд Нижегородской области, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Исковое заявление регулятора поступило в суд 18 февраля 2019 года, сумма исковых претензий — 202 900 000 рублей. Нижегородский банк, лишившийся лицензии в конце января, начал выплаты вкладчикам с 14 февраля. С момента отзыва лицензии и до назначения судом конкурсного управляющего главой временной администрации «Радиотехбанка» является консультант отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Денис Корякин.

По данным ЦБ РФ на 31 декабря 2018 года, 29,55% акций банка принадлежали ПАО «Татфондбанк», которое лишилось лицензии в марте 2017 года, а с апреля является банкротом, задолжав своим кредиторам свыше 168 млрд рублей. В отношении экс-главы правления ТФБ Роберта Мусина возбуждено несколько уголовных дел, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей, а сам он объявлен банкротом как физлицо. Помимо ТФБ, акционерами нижегородского банка являлись ООО «УК «АктивАр» (доля — 9,7%), конечным бенефициаром которого выступает Айрат Тумакаев (имел общие интересы с компаниями, аффилированными с Робертом Мусиным). Среди акционеров также было самарское ООО «МХ-Групп» (конечный владелец — Андрей Безгин) и ещё ряд компаний из Казани.

Напомним, лицензия у банка была отозвана в связи с сомнительными транзитными операциями, неоднократным нарушением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Только за последний год до отзыва лицензии регулятор семь раз выносил административные решения в отношении нижегородского банка. К моменту отзыва лицензии он занимал 270-е место в рейтинге российских банков.

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