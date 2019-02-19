Новосибирск, 19 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В одной из школ Новосибирска ребёнка, забывшего сменную обувь дома, заставили ходить в носках. О случившемся на «Флампе» рассказала мать школьника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы novosibirsk.flamp.ru

«Опишу свою ситуацию: сын, ученик второго класса средней общеобразовательной школы, забыл сменную обувь дома, так как спешил и опаздывал на урок. Добавлю, что это произошло впервые. В гардеробной школы, переодевшись, побежал к классу, но был задержан техничкой, которая потребовала переобуться. Он объяснил, что сменную обувь оставил дома, на что техничка заставила его разуться и пойти к классу в носках. Таким образом, все уроки он провел по сути босиком. Мы живём в Новосибирске. Месяц — февраль. Только потеплело до — 14,-13 °C. В помещении тепло, но полы бетонные. Все происходило на глазах классного руководителя, которая лишь один раз предложила ребёнку обуть обувь, когда он отпросился в туалет», — написала женщина под ником «dr_zarina».

Указывается, что речь идёт о средней общеобразовательной школе №67 города Новосибирска.

Мнения под отзывом разделились. Одни винили мать, отмечая, что «в наше время, без сменки не пускали в школу». Другие вставали на её сторону, говоря, что «ну, забыл ребёнок сменку, что теперь его задолбить».

«Заставить ребёнка разуться — это перебор ! Всем плевать … печально».

«Забывал!!! Возвращался домой и потом получал и в школе за прогул и дома!!! И это и есть дисциплина»

Женщина в итоге написала, что перевела сына в другую школу.

Редакция ИА REGNUM направила в мэрию Новосибирска официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Бурятии распространила информацию о случае с противогазами в школе Улан-Удэ. Учитель по основам безопасности жизнедеятельности заставивил учеников седьмого класса весь урок сидеть в противогазах за опоздание на занятия.