Москва, 19 февраля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Нефтяные котировки на подъёме в последние дни из-за нескольких факторов. Прежде всего, проявляются результаты соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррель в день. ОПЕК отчиталась о сильном уменьшении производства в январе, одно из проявлений этого — снижение запасов в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, рынок питается надеждами на ослабление торговой войны между США и Китаем в результате идущих сейчас переговоров между ними. Это стимулировало бы производство и спрос на ресурсы в обеих странах и в целом в мире. На рынок накладывает отпечаток и снижение поставок из Венесуэлы в результате санкций США против неё», — пояснил эксперт.

Сейчас в целом цена на Brent, преодолев на прошлой неделе важнейший технический и психологический уровень $64, стремится к рубежам $68−69. Однако после рывка за $66 произошла приостановка движения, естественная для рынка. Более того, и некоторая коррекция вниз выглядела бы вполне естественной.

«Поэтому на сегодня, 19 февраля, наиболее вероятно нахождение котировок Brent в текущем небольшом диапазоне $65,00—66,90», — считает Гойхман.

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