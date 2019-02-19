Москва, 19 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий военнослужащих в использовании мобильных телефонов и гаджетов с фотокамерой и геолокацией, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Ограничения коснутся и призванных на военные сборы.

Unsplash Сотовый телефон

То есть под запретом окажутся смартфоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, фитнес-браслеты и трекеры.

Так, военным запрещается предоставлять средствам массовой информации (СМИ) либо распространять при помощи интернета информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

Запрещается сообщать о других военнослужащих или уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, информацию, позволяющую определить их место нахождения «в определенный период другим лицам».

Запрещается сообщать о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Запрещается распространять в интернете сведения о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ или других войск, сведения о дислокации или передислокации.

В ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил компенсационную меру, например создать «военный интернет». Он опасается, что закон может сократить число желающих связать свою жизнь с военной службой.

Вместе с тем, например, в Москве в 2018 году для выхода в интернет каждая десятая московская семья использовала 11 устройств, сообщили в МГТС.