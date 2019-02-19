Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Ситуация вокруг массированного поступления угроз о «заминировании» и необходимость эвакуации десятков тысяч людей показала выдержку и твердый характер жителей Петербурга, которые сохраняли спокойствие и не поддавались панике. Об этом заявили 19 февраля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Власти подтвердили, что за понедельник, 18 февраля, сотрудники оперативных служб проверили более 1000 зданий и сооружений после анонимных сообщений о «минировании». Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Эвакуация людей проводилась из 436 зданий, было выведено около 90 тыс. человек.

«Граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!» — заявила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Аришина подчеркнула, что в Петербурге у профильных ведомств «достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями».

Смольный продолжает держать ситуацию на контроле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, судя по всему, утром 19 февраля вновь продолжают поступать угрозы о «заминировании» объектов в Петербурге. В соцсетях сообщают о нештатной ситуации в ряде мест массового пребывания людей.