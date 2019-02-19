Берлин, 19 февраля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В социальных сетях распространяются изображения несуществующего в действительности паспорта Европейского союза (ЕС). В графе «гражданство» значится: европеец, пишет немецкий журнал zz. tt 18 февраля.

Twitter @HeikoMaas Фейковый паспорт Хайко Мааса

Публикации пользователей в Instagram, Twitter и Facebook с собственными фотографиями на паспортах сопровождаются хэштегом #europa22. Отметим, что в качестве водяного знака на фото в паспорте используются очертания Великобритании, которая в ближайшем будущем должна покинуть ЕС. Изображения единого европаспорта публикуют противники национализма, ставшего популярным во многих странах ЕС в последние годы.

Журнал zz. tt поясняет, что этот флэшмоб на самом деле является пиар-акцией австрийской музыкальной группы Bilderbuch, выпустившей песню под названием Europa 22. На официальном веб-сайте группы пользователи могут смонтировать европейский паспорт со своим изображением. Группа пишет: «Жизнь без границ. Дарить freedom. Свобода не думать».

Идея встретила и сопротивление со стороны критиков. Например, пользователь @DerJaZ пишет в Twitter:

«Я не хочу быть гражданином Европы, я хочу быть гражданином мира. Тот, кто считает, что с национализмом можно бороться при помощи «Европы», забывает о других континентах. Я не хочу стоять за лоббистской конструкцией, которая силой защищает свои внешние границы».

Изображения европаспорта разместили на своих страницах многие публичные фигуры, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Публикацию он сопроводил своим излюбленным хэштегом #EuropeUnited — германское внешнеполитическое ведомство продвигает концепцию «Соединенных Штатов Европы» с союзом Берлин-Париж во главе.