Иерусалим, 19 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер и министр иностранных дел Израиля, 60-летняя Ципи Ливни заявила об уходе из политики, пишет испанская газета El País.

World Economic Forum Ципи Ливни. 2008

18 февраля Ливни объявила, что программа ее партии «Ха-Тнуа» не нашла отклика в сердцах избирателей: по опросам, на выборах 9 апреля ее готовы поддержать лишь 2% избирателей. После такой неудачи Ципи Ливни покидает политическую арену.

Прощаясь перед телекамерами, она заявила, в последние четыре года в Израиле у руля находится самое правое правительство, а «мир» превратилось в грязное слово, демократия находится в опасности». Ливни напомнила о подозрениях в коррупции, выдвинутых в отношении членов семьи премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Я ухожу из политики, но я не позволю Израилю расстаться с надеждой на мир», — сказала она.

Ципи Ливни, юрист по образованию, занимала в правительстве должности министра юстиции, строительства, иностранных дел, сельского хозяйства, а также возглавляла министерство алии и интеграции Израиля. В 2009 году ее прежняя партия «Кадима» выиграла выборы в кнессет (парламент Израиля), но не смогла сформировать правительственную коалицию.