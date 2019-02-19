Москва, 19 февраля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры проводит тендер на страхование запуска корабля «Союз МС-12», соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

Как следует из документов, стразовая сумма по договору — 4,156 млрд рублей. Страховщики могут подать заявки до 28 февраля 2019 года, стоимость контракта — 269,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение запусков к Международной космической станции (МКС) в период с 2019 по 2020 год государственная корпорация Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей. Контракт предусматривает проведение работ по обеспечению пусков ракет-носителей «Союз-ФГ» и «Союз-2» с пилотируемыми кораблями «Союз-МС» и транспортными «Прогресс-МС».

Читайте также: Корабль «Союз МС-12» прошёл проверку в вакуумной камере