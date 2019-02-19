Москва, 19 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В 2018 году поисковому сервису Google по популярности удалось обойти своего конкурента «Яндекс» в российском сегменте сети. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале SEO Auditor.

Puregoogle.ru Google

В период с января по декабрь 2018 года поисковой машине Google досталось 51,49% от всего объема поискового трафика, в то время, как доля «Яндекса» составила 43,9%. Стоит отметить, что Google доминировала на протяжении всего 2018 года, ни разу не уступив конкуренту. Что касается поисковика Mail.ru, то его доля в общем объеме поискового трафика в 2018 году составила 2,43%.

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Напомним, в 2017 году доля поискового трафика «Яндекса» в российском сегменте сети была равна 46,56%, доля Google тогда составила 48,27%. В 2016 году соотношение было в пользу «Яндекса»: 49,35% против 43,35% у Google.