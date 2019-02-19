Вашингтон, 19 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Разведка США полагает, что демонстрация российским Минобороны ракеты 9М729 на брифинге в Подмосковье была подлогом. Об этом сообщает американское сетевое издание The Daily Beаst, ссылаясь на некие оценки ЦРУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

«Это был обман, подлог. Ни ракета, ни сопутствующие схемы не были такими, какими их назвала Россия», — говорится в материале автора Анкит Панда.

Эксперты Центрального разведывательного управления и Национального агентства геопространственной разведки пришли к выводу, что российские военные не показали почти ничего, что бы доказывало их заявления о ракете, более всего интересующей США. Фактическая ракета не была показана публично, отмечает он.

Речь идет о ракете 9М729, демонстрация которой была организована для иностранных военных атташе и представителей прессы 23 января. Минобороны РФ согласилось раскрыть тактико-технические характеристики ракеты, которую в США называют якобы нарушающей положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны пояснили, что дальность ракеты не превышает 480 км, её характеристики не нарушают ДРСМД. Представители США и стран НАТО на брифинг российского военного ведомства не явились.

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