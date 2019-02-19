Москва, 19 февраля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent 18 февраля на ICE продолжила расти, хотя уже не так активно, как 15 февраля. К вечеру цена нефти выросла на 0,3%, достигнув $66,45 за баррель. Ежедневное обновление ценовых максимумов продолжается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Artur1917 Добыча нефти

Информация из западных СМИ о том, что в связи с санкциями против PDVSA Венесуэлы сократился экспорт нефти в четыре раза, обеспечивает цене на нефть сильный импульс для роста. В ближайшие дни цена Brent, если на рынок неожиданно не поступит плохих новостей, может обновить новые максимумы с начала года и вырасти до $67,20−67,50 за баррель.

Однако на этих ценовых уровнях нефть может взять таймаут в росте, пока не появится новых положительных новостей. Прогноз по цене нефти марки Brent на сегодня, 19 февраля, остается в диапазоне $65,50−67 за баррель.

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