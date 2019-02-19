Барнаул, 19 февраля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Экспертное сообщество неоднозначно отнеслось к утверждённой главой российского правительства Дмитрием Медведевым Стратегии пространственного развития страны до 2025 года, согласно которой пространство России делится на 12 макрорегионов (Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР Фантазер

К примеру, депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов (КПРФ) полагает, что, в соответствии с этой стратегией, Приангарье будет выстраивать экономические взаимосвязи не вокруг Байкала и не с Якутией, а с одним Красноярским краем.

«Стратегия пространственного развития страны представляет собой обширный документ, но изучить его стоит: есть ощущение, что на его основе будут приниматься новые законы и нормативно-правовые акты.

Из важного для иркутян. Наша область отнесена к Ангаро-Енисейскому макрорегиону. Туда входят также Тува, Хакасия и Красноярский край. Бурятия и Забайкальский край вошли в Дальневосточный макрорегион. Это к вопросу, почему их переподчинили ДФО. Потому что стратегия такая. Цели стратегии — обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.

То есть различия мы будем сокращать по отношению к Хакасии и Туве. И экономические взаимосвязи нам предлагается строить не вокруг Байкала, не с Якутией, а с одним Красноярским краем. Вот такое у нас будет пространственное развитие», — пояснил депутат.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Алтайского государственного университета Валерий Мищенко полагает, что разделение на макрорегионы понадобилось, чтобы улучшить эффективность государственного управления.

«В двухтысячные годы границы округов в основном совпадали с границами советских военных округов. Сейчас, по всей видимости, от правовых подходов происходит возврат к эконом-географическим, которые сформировались среди русских ученых (например, Вернадский) ещё в начале 20-го века.

У нас 85 регионов. Округа должны были улучшить эффективность управления. Но их «наполняемость» была проведена своеобразно. Деление на округа в советское время учитывало и наличие традиционных связей, и то, что в состав страны входило ещё 14 республик. В 2000 году семь федеральных округов это учли плохо. Сейчас, по всей видимости, пытаются скорректировать это деление», — пояснил учёный.

Известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин в отношении Стратегии пространственного развития страны высказался иронично и отметил, что хотел бы знать имя «фантазёра», нарисовавшего Алтаю такие невероятные перспективы:

«Ранее уже отмечал, что скоро будет решение о пространственном развитии России. И вот наконец документ.Довольно забавно. Новый передел России, и край попал теперь в Южно-Сибирский макрорегион. В принципе ничего нового нет, гораздо интереснее обрисованные региону перспективы. Чего тут только нет!

Согласно стратегии, перспективная экономическая специализация Алтайского края включает такие отрасли, как: добыча полезных ископаемых; обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство кожи и изделий из кожи; производство кокса и нефтепродуктов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство мебели; производство напитков; производство пищевых продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство прочих готовых изделий; производство прочих транспортных средств и оборудования; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство текстильных изделий; производство химических веществ и химических продуктов; производство электрического оборудования; растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях; деятельность в области информации и связи; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (деятельность санаторно-курортных организаций); туризм — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

Хочется уточнить — какой фантазер нарисовал такие перспективы», — заключил Константин Емешин.

Напомним, Стратегию пространственного развития страны до 2025 года, заявленная цель которой — «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности», — утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Однако экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский полагает, что разделение России на 12 макрорегионов — это имитация бурной деятельности

«Это всё создаётся под крупнейшие российские госкорпорации, под крупнейшие нефтегазовые компании, металлургические компании, нефтехимические и компании, связанные с добычей цветных и чёрных металлов», — сказал Жуковский.

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Провидческая мысль Михаила Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью и Северным Ледовитым океаном, до сих пор не находит достойного воплощения, несмотря на прошедшие века, считает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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