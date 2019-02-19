Пекин, 19 февраля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Китай запустил повсеместную кампанию борьбы с пьяными водителями, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, проедает 18 февраля агентство Синьхуа.

Пьянство за рулём

Дорожная полиция по всей стране проведет проверки на дорогах, включая ежедневные и регулярные инспекции на улицах, говорится в директиве, опубликованной бюро управления дорожного движения при министерстве.

Кампания продлится один год и ее целью является сокращения числа дорожно-транспортных происшествий и человеческих жертв, вызванных потреблением алкоголя за рулем.

Отметим, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одной из причин дорожно-транспортных происшествий в Китае. В общей сложности 17 264 китайских водителей были лишены водительских удостоверений пожизненно в 2018 году. Среди них 5149 стали инициаторами серьезных ДТП.