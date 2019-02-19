Вашингтон, 19 февраля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Против американского президента Дональда Трампа подали иски в суд 16 штатов из-за декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, сообщает газета The New York Times.

Max Goldberg Дональд Трамп

Сообщается, что 16 штатов, среди которых также Калифорния и Нью-Йорк, обратились с иском в суд Сан-Франциско из-за планов Трампа использовать режим ЧП для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. В иске говорится, что Трамп не имеет полномочий, чтобы перенаправить финансы с других сфер на строительство пограничной стены. По мнению заявителей, расходы на строительство стены должен контролировать американский конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля юридический комитет Палаты представителей конгресса США начал расследование по декларации о введении режима ЧП американским президентом Дональдом Трампом. Инициаторы расследования заявили, что декларация о режиме ЧП показывает неуважение к разделению властей в системе Соединенных Штатов. По мнению комитета, конституция США наделяет лишь конгресс правом управлять финансами.