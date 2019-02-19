Вашингтон, 19 февраля, 2019, 03:46 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей недалеко от города Сидар-Спрингс в американском штате Мичиган, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции округа Кент на своей странице в соцсети Twitter.

Denoel Paris Перестрелка

«Шериф полиции округа Кент Ладжой-Янг общается с представителями СМИ по поводу расследования инцидента на 19 Майл-Роад. Мы подтверждаем информацию о четырех погибших, однако не считаем, что существует угроза общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Как отметил телеканал CBS, в настоящее время полиция разыскивает преступника. Однако, никаких конкретных ориентировок по предполагаемому убийце полиция дать не может. По словам шерифа, дополнительная информация об инциденте будет озвучена на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в американском городе Клинтон (штат Миссисипи) произошел семейных конфликт, который привел к захвату заложников. После 12-часовых переговоров в здании началась стрельба, полицейским удалось задержать подозреваемого. В результате стрельбы погибли четыре человека.