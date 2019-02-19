Париж, 19 февраля, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Кризис в связи с протестами «жёлтых жилетов» наступил не без влияния сил за пределами страны, завил глава французского главного управления внутренней безопасности Николя Лернер, ишет Le Parisien.

Жёлтый жилет

По его словам, в этом кризисе есть интересанты как внутри страны, так и за ее пределами. Примером служат те, кто распространяет ложь, что недопустимо. Цель таких влияний — затруднить работу властей, и президента в частности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в очередной акции «жёлтых жилетов» во Франции участвовали более 40 тысяч человек. Только в столице Франции их насчитали пять тысяч.