Флоренция, Италия, 19 февраля, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Отца и мать экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Бовали — арестовали по обвинениям в мошенничестве, сообщает агентство ANSA.

Kremlin.ru Маттео Ренци

Следствие подозревает, что Тициано Ренци и Лаура Бовали использовали преступные схемы, при помощи которых они доводили до банкротства ряд компаний в 2010—2013 годах, а также выписывали фальшивые счета за услуги, которые не оказывались, с 2013 по 2018 год. Суд постановил избрать в качестве меры пресечения подозреваемым домашний арест.

Отмечается, что ранее Тициано Ренци был фигурантом еще двух дел, связанных с банкротством предприятия и коррупцией, однако эти дела были закрыты за отсутствием состава преступления.