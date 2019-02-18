Каир, 19 февраля, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Двое полицейских погибло, еще трое мирных жителей получили ранения при взрыве в столице Египта Каире, сообщает агентство Reuters.

ResoluteSupportMedia Взрывное устройство

Согласно сообщению египетского МВД, сотрудники правоохранительных органов преследовали подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на полицейский патруль на востоке Каира. После того, как подозреваемый был задержан, он привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое полицейских и террорист. Ранения получили три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля МВД Египта сообщило, что в районе города Гиза был предотвращен теракт. Специалистам удалось разминировать самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для атаки на контрольно-пропускной пункт возле мечети Эль-Истикама.