Абу-Даби, 19 февраля, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 — начале 2020 года, всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби министр обороны Армении Давид Тоноян.

militaryarms.ru СУ-30СМ

«Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае — в начале следующего», — сказал министр.

По его словам, армянское военное ведомство хотело бы закупить одну эскадрилью (12 самолётов) СУ-30СМ.

Как ранее сообщал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, истребители приобретены на начальном этапе контракта, и это «не предел желаний Армении». Как отметил пресс-секретарь, самолёты будут поставлены в Армению в течение текущего года по внутрироссийским ценам.

На вопрос, можно ли сказать, что с приобретением этих истребителей военный баланс сил, который, как часто говорилось, был нарушен, Армения теперь не только восстановила, но и изменила в свою пользу, пресс-секретарь Минобороны ответил: «То, что подобный многофункциональный, тяжелый и мощный истребитель может изменить баланс, независимо от численности, и что четыре истребителя — это не предел наших желаний, это очевидно».

В ответ на вопрос, достаточно ли этих четырех истребителей для решения поставленных перед армией задач, он отметил, что эти четыре истребителя, во всяком случае, могут изменить ситуацию.