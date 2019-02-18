Берлин, 18 февраля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель не на шутку встревожена сильным недовольством Вашингтона в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три анонимных источника в окружении главы германского правительства.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Отмечается, что Меркель готовится продолжить отстаивать проект данного газопровода и ожидает столкнуться с ещё большим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Утверждается, что именно усилия администрации Трампа по вбиванию клина между Германией и её союзниками по Евросоюзу помогло Меркель выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с одной из «самых страстных» речей.

Выступая в Мюнхене, Меркель под аплодисменты заявила, что Трамп, ни много ни мало, покушается на многополярный мир.

«Я думаю, что это тоже неправильно — сознательно вытеснять Россию политически. Европа не может быть геополитически заинтересована в прекращении всех отношений с Россией», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс на той же Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США не смирятся со строительством «Северного потока — 2» и продолжат противодействие этому проекту.