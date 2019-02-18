Брюссель, 18 февраля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил журналистам, как ЕС может ответить в случае введения в США пошлин на европейские автомобили, 18 февраля передает агентство Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Мы больше не будем чувствовать себя связанными нашими обязательствами покупать больше американской сои и сжиженного газа», — пояснил Юнкер.

Тем не менее Юнкер отметил, что президент США Дональд Трамп«дал слово», что пошлин на автомобили из ЕС не будет, и глава Еврокомиссии «верит ему».

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